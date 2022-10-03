حول العالم في صورة: مشهد مرعب.. هكذا انتهى الأمر بمدينة أمريكية بعد مرور "إيان" المُدمِّر

في هذه الصورة التي نشرها موقع "جيتي إيماجيس" يظهر حجم الدمار الذي تسبب فيه إعصار "إيان" في مدينة فورت مايرز بيتش الساحلية، التي تقع في جنوب غرب فلوريدا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
ويظهر في الصورة بقايا وأنقاض المنازل المُدمَّرة تمامًا، والأشجار المنزوعة من جذورها وملقاة في عرض الطريق، بعد أن مرَّ إعصار أتى على الأخضر واليابس.
وخلف الإعصار الذي بلغت سرعته 240 كم/ الساعة خسائر بالجملة، بشرية ومادية، في فلوريدا؛ فقد تسبب في مقتل نحو 85 شخصًا، مع توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع انحسار مياه الفيضانات، والبحث في المناطق المنكوبة، بينما لا يزال ما يربو على 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
فيما تُقدر الخسائر المادية بنحو 10 مليارات دولار نظرًا لحجم الدمار الذي أحدثه "إيان" بالبنية التحتية، والمنازل، والمنشآت العامة والخاصة في الولاية الأمريكية.. كما ترك الإعصار أكثر من 685 ألف منزل و2.6 مليون شخص دون كهرباء في أنحاء فلوريدا.
وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس جو بايدن وقرينته سيستطلعان الدمار في فلوريدا مباشرة يوم الأربعاء المقبل.