حول العالم في صورة: مشهد مرعب.. هكذا انتهى الأمر بمدينة أمريكية بعد مرور "إيان" المُدمِّر

وخلف الإعصار الذي بلغت سرعته 240 كم/ الساعة خسائر بالجملة، بشرية ومادية، في فلوريدا؛ فقد تسبب في مقتل نحو 85 شخصًا، مع توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع انحسار مياه الفيضانات، والبحث في المناطق المنكوبة، بينما لا يزال ما يربو على 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.