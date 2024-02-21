"الكوازار" يلتهم قرص شمس يوميًّا.. اكتشاف ألمع جسم وأعنف مكان نعرفه في الكون

وقال بريامفادا ناتاراجان من جامعة ييل، الذي لم يشارك في الدراسة، في رسالة بالبريد الإلكتروني أيضًا: "الشيء المثير في هذا الكوازار هو أنه كان مختبئًا عن مرأى الجميع، وتم تصنيفه بشكل خاطئ سابقًا على أنه نجم".