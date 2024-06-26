بريطانيا.. شاهد توقيف 4 أشخاص لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء

وأوضحت الشرطة أنّ المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و52 عامًا ويتحدرون من مدن بريطانية مختلفة، مشيرة إلى أنّهم "ما زالوا رهن الاحتجاز، والتحقيقات جارية".