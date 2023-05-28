وقع في مشكلة كبرى.. فيديو يكشف أخطر مناورة لقائد طائرة الرئاسة بالأرجنتين
وقع الطيار قائد طائرة الرئاسة في الأرجنتين، في مشكلة كبرى، عندما قام بمناورة خطيرة بالطائرة الجديدة فوق مطار خورخي نيوبري بالعاصمة بوينس آيرس يوم الخميس الماضي.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت المهمة الوحيدة للطيار ليوناردو بارون، هي نقل الطائرة الرئاسية الجديدة من ميامي إلى بوينس آيرس، دون وجود ركاب عليها؛ لكنه غيّر خططه وقام بمهمة خطيرة فوق مطار خورخي نيوبري، من أجل اختبار الطائرة؛ حسب رأيه.
لقطات مرعبة
وتُظهر لقطات الفيديو المرعب، اللحظةَ التي كان فيها الطيار "بارون" يطير على ارتفاع 147 قدمًا " 45 مترًا تقريبًا "فوق المدرج، وكان على وشك الهبوط فوق طائرة بوينج 737- 256 بقيمة 20 مليون دولار، عندما ألغى قرار الهبوط، وبدأ في الصعود والطيران إلى أعلى مرة أخرى.
وخلال طيرانه الخطير فوق المدرج، قام "بارون"، وهو مدير الخدمات اللوجستية الرئاسية، بإمالة الطائرة على الجانب الأيسر لبضع ثوان، قبل أن يقوم بتعديل وضعها ويتجه بها نحو نهر لابلاتا في بوينس أيرس.
وحسب الصحيفة، طار "بارون" بعد ذلك فوق ساحة بلازا دي مايو (أقدم ميدان عام في المدينة)، وفوق قصر كاسا روسادا الرئاسي، قبل أن يعود ويهبط بأمان في مطار خورخي نيوبري.
انتقادات حادة للطيار
وانتقد مستشار الطيران كارلوس رينزيلي، مناورة "بارون" الخطيرة، وقال لشبكة أخبار "تي إن" الأرجنتينية: "كانت مناورة بارون غير منطقية وغير مبررة تمامًا.. كان من المفترض أن تهبط الطائرة بطريقة عادية؛ خاصة في مطار مزدحم وفي يوم لم تكن فيه الظروف الجوية جيدة".
وقال مصدر بالقوات المسلحة للشبكة الإخبارية: إن "بارون" أبلَغَ برج المراقبة بخطته للتحليق على ارتفاع منخفض فوق المدرج قبل العودة للهبوط بالطائرة.
وأضاف المصدر: "لقد طار بارون كما أراد، لكنه هبط بالطائرة إلى مستوى منخفض للغاية وبشكل خطير".
تجاهل تعليمات برج المراقبة
وكشفت بوابة "إنفو باي" الإخبارية على الإنترنت، أن "بارون" تجاهل التعليمات الصادرة عن برج المراقبة، حين طلبوا منه إبقاء الطائرة على ارتفاع 3000 قدم فوق الأرض أثناء عملهم على إقلاع طائرة أخرى في المطار.
وحسب "إنفو باي"، فقد سُمِع صوت بارون وهو يقول لمراقب الحركة الجوية: "آه، لقد فهمت، لقد كان هبوطًا حرًّا.. نحن نحافظ عليه، إنه 2300 قدم".
وعقب المناورة والهبوط الخطير، انفجر موظف برج المراقبة قائلًا: "لم تتم الموافقة مطلقًا على ما فعله (بارون)".
وبعدها اعتذر بارون وأبلغ برج المراقبة أنه صعد إلى ارتفاع 3000 قدم.
ولم يعلق الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على الحادث.