وقع في مشكلة كبرى.. فيديو يكشف أخطر مناورة لقائد طائرة الرئاسة بالأرجنتين

وتُظهر لقطات الفيديو المرعب، اللحظةَ التي كان فيها الطيار "بارون" يطير على ارتفاع 147 قدمًا " 45 مترًا تقريبًا "فوق المدرج، وكان على وشك الهبوط فوق طائرة بوينج 737- 256 بقيمة 20 مليون دولار، عندما ألغى قرار الهبوط، وبدأ في الصعود والطيران إلى أعلى مرة أخرى.