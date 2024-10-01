بحكم إعدام انتظر 4 سنوات.. محكمة "النقض" المصرية تسدل الستار على قضية مقتل "طالب الرحاب"

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، وقعت أحداث القضية في منطقة الرحاب عام 2018 بدائرة قسم الشروق، شرقي القاهرة، واتهمت النيابة العامة كلاً من أشرف حامد، صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة، طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة، طالب بالجامعة البريطانية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيّن المتهمين الأول والثاني والثالث النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه، وأعدوا صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا لذلك، وساعدهم المتهمون في ذلك.