الداخلية الكويتية تعلن ضبط "ضابط القوات الخاصة".. وفيديو يُظهر فعلته في السوق

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة "مموّهة" من مقطع الفيديو المتداول أرفقتها بتغريدةٍ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: "الإعلام الأمني: تمكّن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شخصٍ ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوّق، حيث اتضح أنه من مُنتسبي الوزارة، وجارٍ إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".