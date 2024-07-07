هل تفعلها الصين؟.. مادة تبريد ثورية تقلل الحرارة 16 درجة

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن فريقًا من الباحثين الصينيين صنع مادة تبريد مبتكرة مشتقة من الكتلة الحيوية باستخدام الحمض النووي، المخطط الجيني للحياة. ويظهر هذا الهلام الهوائي قدرة ملحوظة على تقليل درجات الحرارة المحيطة بمقدار 16 درجة مئوية في الأيام المشمسة، حتى تحت الإشعاع الشمسي الشديد.