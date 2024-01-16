ألمانيا.. رجل يطلق النار على عاملة في سوبر ماركت وينتحر

قُتلت موظفة (38 عامًا) بالرصاص في سوبر ماركت غربي ألمانيا؛ وفق ما أعلنته وكالات إنفاذ القانون في وقت متأخر أمس.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد قال مكتب المدعي العام والشرطة إن الحادث وقع في متجر في بلدة مورفيلدن- فالدورف، جنوب فرانكفورت، ثم انتحر الجاني (48 عامًا).
ودخل الرجل المتجر نحو الساعة 07:15 مساء بالتوقيت المحلي (1815 بتوقيت غرينتش)، وأطلق النار على المرأة عدة مرات.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية والرجل كانا على علاقة في الماضي؛ مما قد يمثل دافعًا محتملًا.
ولا يزال التحقيق جاريًا من قِبَل مكتب المدعي العام والشرطة. وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة، لكن لم يصب أحد.