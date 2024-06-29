76 مليار ثانية.. "ماسك" يعلن عن رقم قياسي جديد تحققه منصة "إكس"

وكتب "ماسك" على صفحته في شبكة X: "وصل استخدام X في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي. بلغ إجمالي عدد الثواني التي قضاها المستخدمون على الشبكة الاجتماعية 76 مليار ثانية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق بنسبة 5%"، وفق ما نقلته "روسيا اليوم".