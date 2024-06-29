76 مليار ثانية.. "ماسك" يعلن عن رقم قياسي جديد تحققه منصة "إكس"

قال الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك: إن شبكته الاجتماعية X حطمت الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من مرات الاستخدام في الولايات المتحدة.
وكتب "ماسك" على صفحته في شبكة X: "وصل استخدام X في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي. بلغ إجمالي عدد الثواني التي قضاها المستخدمون على الشبكة الاجتماعية 76 مليار ثانية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق بنسبة 5%"، وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
وتأسست شركة Twitter Inc في عام 2006، المنتج الرئيسي لهذه الشركة، كشبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة.
وفي خريف عام 2022، أغلق رجل الأعمال إيلون ماسك صفقة استحواذها بقيمة 44 مليار دولار.. وفي أبريل، تم الإعلان عن قيام شركة X Corp ومقرها في ولاية نيفادا بابتلاع شركة "تويتر".