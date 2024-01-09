الأمم المتحدة: 2023 يعطي لمحة عن مستقبل كارثي ينتظرنا إذا لم نتحرك

وتفصيلاً، قال ستيفان دوجاريك للصحافيين إن "الأمين العام انطونيو غوتيريش يعتقد أن الإنسانية في طور إحراق الأرض. إن العام 2023 هو مجرد لمحة عن المستقبل الكارثي الذي ينتظرنا إذا لم نتحرك الآن"، مؤكداً رغم ذلك أن الأمين العام لا يزال يؤمن بإمكان تفادي الأسوأ.