"تويتر" تتيح طريقة جديدة يجني من خلالها صُناع المحتوى الأرباح

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر"، طريقة جديدة يمكن من خلالها لصُناع المحتوى تحقيق الأرباح.
وأوضح موقع "إكس دي أيه ديفلوبرز" التقني المتخصص، أن تويتر تسعى من خلال هذه الخاصية الجديدة إلى جذب صُناع المحتوى للمنصة، خاصة أنهم يهجرونها لمنصات أخرى تحقّق لهم أرباحاً مضمونة.
وتعمل الطريقة الجديدة عن طريق سماح تويتر لصُناع المحتوى، بفرض رسوم من أجل الوصول للمحتوى الخاص بهم من "منشورات نصية طويلة أو مقاطع فيديو تبلغ مدتها ساعات عدة".
ونقل التقرير عن مالك تويتر، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قوله: "خلال الأشهر الـ12 الأولى لتطبيق هذه الطريقة الجديدة، لن تحتفظ تويتر بأيّ من الأموال التي سيجنيها صُناع المحتوى".
وتابع بقوله "هذا سيعني أنهم سيتمكنون من الاحتفاظ بنحو 70% من إيراداتهم، بعد خصم رسوم أبل وجوجل على تطبيقات متجريهما".