"تويتر" تتيح طريقة جديدة يجني من خلالها صُناع المحتوى الأرباح

وتعمل الطريقة الجديدة عن طريق سماح تويتر لصُناع المحتوى، بفرض رسوم من أجل الوصول للمحتوى الخاص بهم من "منشورات نصية طويلة أو مقاطع فيديو تبلغ مدتها ساعات عدة".