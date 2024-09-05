هونج كونج ترفع مستوى التحذير من إعصار "ياجي"

تُصدر هونج كونج أعلى ثالث تحذير من العواصف اليوم، مع اقتراب إعصار "ياجي" من ضواحي المدينة وجنوب الصين؛ حيث تتأهب المناطق الساحلية للتعرض لرياح مدمرة وأمطار غزيرة.
وتُعادل قوة الإعصار الدرجةَ الرابعة على مقياس "سفير سيمبسون"، الذي يقيس قوة الأعاصير؛ وهو ما يعني أن عاصفة قوية لديها القدرة على إحداث ضرر كارثي.
وأغلقت هونج كونج دور الحضانة والمدارس اليوم؛ في حين ألغت شركة هونج كونج إكسبريس إيروايز للطيران منخفض التكاليف ست رحلات اليوم.
يُذكر أن إعصار "ياجي" أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصًا في الفلبين، واضطر الآلاف للفرار من منازلهم، قبل أن يتحرك نحو بحر الصين الجنوبي.