هبوط اضطراري لطائرة أمريكية لسبب غير مسبوق.. والشركة تُحقق في الحادث

نفَّذت طائرة تجارية أمريكية هبوطًا اضطراريًّا في مطار جون كنيدي بنيويورك دون أن تُتم رحلتها، وتعطل مئات الركاب الذين كانوا على متنها في طريقهم من ديترويت في الولايات المتحدة إلى العاصمة الهولندية أمستردام.
وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطائرة تابعة لشركة طيران "دلتا إيرلاينز" الأمريكية، وقامت بتنفيذ الهبوط الاضطراري في نيويورك بعد اكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة، وهو ما أشاع المخاوف من "التلوث"، وفقًا لـ"العربية نت".
وبحسب ما ورد في الصحيفة، تم تقديم "أطعمة ملوثة" للركاب على متن الطائرة أثناء الرحلة التي كان مقررًا أن تعبر المحيط الأطلسي.
وصرح المتحدث باسم شركة الطيران بأن الطائرة تم تحويلها إلى أحد المطارات الأمريكية الرئيسية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد اكتشاف وجبة طعام فاسدة على متن الطائرة.
ومن غير المعروف عدد الركاب الذين تناولوا الطعام، لكن سيارات الإسعاف كانت تنتظر على المدرج عندما هبطت الطائرة في مطار جون كنيدي لتقديم أي رعاية طارئة، فيما أعلنت الشركة أنها بدأت تحقيقًا في الحادثة، واعتذرت للعملاء.
وكانت رحلة دلتا رقم 136، وهي طائرة من طراز إيرباص A330، تحمل على متنها 277 راكبًا عندما غادرت ديترويت بولاية ميتشيغان قبل الساعة الـ11 من مساء يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الصحيفة.
واستشار الطاقم الخبراء الطبيين قبل أن يقرروا القيام بالهبوط غير المتوقع، فيما قال متحدث الشركة في بيان: "تم تحويل رحلة دلتا رقم 136 من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون كنيدي في نيويورك في وقت مبكر من فجر الأربعاء؛ وذلك بعد تقارير عن تلف جزء من خدمة الوجبات على متن الطائرة في المقصورة الرئيسية".
واجتمعت الطواقم الطبية بالطائرة لعلاج أي من الركاب وأفراد الطاقم المتضررين، وقالت شركة الطيران: "لقد قام فريق سلامة الأغذية في دلتا بإشراك موردينا لعزل المنتج على الفور، وبدء تحقيق شامل في الحادث. هذه ليست الخدمة التي تشتهر بها شركة دلتا، ونحن نعتذر بشدة لعملائنا عن الإزعاج والتأخير في رحلاتهم".