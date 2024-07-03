هبوط اضطراري لطائرة أمريكية لسبب غير مسبوق.. والشركة تُحقق في الحادث

واستشار الطاقم الخبراء الطبيين قبل أن يقرروا القيام بالهبوط غير المتوقع، فيما قال متحدث الشركة في بيان: "تم تحويل رحلة دلتا رقم 136 من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون كنيدي في نيويورك في وقت مبكر من فجر الأربعاء؛ وذلك بعد تقارير عن تلف جزء من خدمة الوجبات على متن الطائرة في المقصورة الرئيسية".