بالصور: إعصار "بيبارجوي" يستعد لضرب الهند وباكستان.. وهذا تأثيره على السعودية

وفي وقتٍ سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن السعودية لن تتأثر من إعصار بيبارجوي القادم من بحر العرب، خصوصًا مع اتجاهه إلى الشرق، ولفت "المركز" إلى أنه بمجرد وصوله إلى اليابسة يهبط إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا.