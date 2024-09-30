بمشاهد مرعبة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار هيلين إلى 90 شخصًا في 6 ولايات أمريكية

ووفقًا لإحصاءات وكالة "رويترز" التي استندت إلى تصريحات مسؤولين محليين في الولايات، تَسبب الإعصار في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا في ست ولايات، هي: ساوث كارولاينا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا وتنيسى.