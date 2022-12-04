مصر.. وفاة الإعلامي والمحاور "مفيد فوزي"

تُوفي الكاتب الصحفي المصري الكبير والإعلامي مفيد فوزي، بعد صراع مع المرض.
وكان مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قد أعلن خبر وفاة الكاتب الصحفي "مفيد فوزي"، عبر حسابه على تويتر.
وكتب مصطفى بكري: "وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض؛ حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبًا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".
وبحسب "روسيا اليوم"؛ فإن مفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو عام 1933 بمحافظة بني سويف، إعلامي مصري لُقّب بـ"المحاور"، كان والده فوزي سعد موظفًا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل، وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر، تَخَرّج في كلية الآداب- جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.
وتزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968م، والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.