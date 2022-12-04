مصر.. وفاة الإعلامي والمحاور "مفيد فوزي"

وبحسب "روسيا اليوم"؛ فإن مفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو عام 1933 بمحافظة بني سويف، إعلامي مصري لُقّب بـ"المحاور"، كان والده فوزي سعد موظفًا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل، وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر، تَخَرّج في كلية الآداب- جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.