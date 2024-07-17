قارنوها بصورة "أيو جيما" الشهيرة.. هل أصبحت صورة ترامب بعد محاولة الاغتيال "أيقونة وطنية"؟

أصبح لا مفر من مشاهدة صورة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي جرى التقاطها بعد بضع دقائق من محاولة اغتياله؛ إذ باتت تتصدر الصحف الأمريكية، وتُطبع على القمصان، ويتداولها الكثير على منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات إما مؤيدة أو ساخرة، لليوم الرابع على التوالي.
الصورة هي لترامب، ويحيط به أفراد الخدمة السرية، بوجه يشوبه الدم، ويرفع قبضة إلى الأعلى؛ في إشارة إلى رجل يتحدى "الموت المحتمل".
بل ذهب البعض لربط صورة ترامب "الأيقونية"، باللقطة الأشهر في التاريخ العسكري الأمريكي، والتي وَثقت وضع العلَم فوق فوهة بركان أيو جيما في العام 1945، ومن ثم تحولت إلى رمز للتضحية والفداء في الولايات المتحدة.
ويعتقد سياسيون أمريكيون ومحللون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مشاهد ما بعد نجاة ترامب من محاولة الاغتيال، "تحولت بالفعل إلى صور أيقونية" ستبقى خالدة في التاريخ الأمريكي؛ في حين سيكون لها عامل مهم في مسار الانتخابية الأمريكية؛ بيْد أنها لن ترتقي إلى المقارنة مع صورة معركة "أيو جيما" والتي لها خصوصية كبيرة عند الأمريكيين.
الصورة الأشهر كانت في معركة "أيو جيما"، وهي واحدة من أعنف المعارك التي خاضها الجيش الأمريكي في جزيرة يابانية تبعد 1200 كيلومتر عن طوكيو، في فبراير 1945.
وجرى تداول هذه الصورة خلال الحرب، وهي لـ6 جنود أمريكيين يرفعون العلم الأمريكي فوق جبل "سوريباتشي" أعلى فوهة أيو جيما، وبالتحديد يوم 23 فبراير من العام ذاته.
والتقط هذه الصورة التاريخية المصور بوكالة الأسوشيتد برس "جول روزنتال"، وعلى إثرها قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تحويلها إلى نصب تذكاري عقب يومين فقط من نشرها.
وإضافة لذلك، انتشرت تلك الصورة على جداريات المحلات ودور السينما والبنوك، وكطابع بريدي في الولايات المتحدة، كما استُخدمت لاحقًا كرمز لحملة السندات السابعة أيام الرئيس فرانكلين روزفلت دعمًا للمجهود الحربي الأمريكي، والتي جمع فيها 24 مليار دولار.
وفازت هذه الصورة بجائزة "بوليتزر" المرموقة عن فئة التصوير، واستخدمت لاحقًا لبناء نصب مشاة البحرية الحربي في عام 1954 في مقبرة أرلينغتون الوطنية، والذي خصص لتكريم جميع أفراد مشاة البحرية الذين لقوا حتفهم في الخدمة منذ عام 1775.
وأثناء الحرب العالمية الثانية، كانت معركة "أيو جيما" وحشية وقاسية، وأسفرت عن وقوع أعلى معدل للقتلى في تاريخ مشاة البحرية الأمريكية؛ وبالتالي خلدت هذه الصورة ذكرى هذه المعركة.
في تعليقه على صورته الأكثر انتشارًا للحادث، قال ترامب: "يقول الكثير من الناس إن هذه هي الصورة الأكثر أيقونية التي رأوها على الإطلاق".
وأضاف في مقابلة أجرتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "إنهم على حق وأنا لم أمت. عادة عليك أن تموت للحصول على صورة أيقونية".
ويرى أستاذ الاتصال الاستراتيجي الذي تركز أبحاثه على الصور السياسية، إريك بوسي: إن "ترامب بالفعل لديه صورة أيقونية"؛ مضيفًا: "واحد على مر العصور، يمكن التعرف عليه على الفور".
وأوضح "بوسي" أن "هذه الصورة تأتي فقط من حين لآخر، والصورة الأيقونية هي الصورة التي يتم فهمها عالميًّا دون أي تسمية توضيحية"، مشبهًا إياها بصورة الجنود أثناء رفع العلم في أيو جيما؛ سواءً كانت مقصودة أم لا، لا يهم".
واستكمل: "ترامب لديه صورة أيقونية تاريخية، لقد تم تغريدها بالفعل ملايين المرات ولا توجد طريقة لنسيان ذلك إذا رأيتها مجددًا، كما جرى طباعتها على قمصان في غضون ساعتين من وقوع الحدث، وقد تحولت لعلامة تجارية كذلك وأعطت ترامب هدية تسويقية".
في المقابل، تعتقد المحللة السياسية الأمريكية إيرينا تسوكرمان في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "من المحتمل أن تصبح صورة ترامب تاريخية، لكنها لن تكون بنفس الطريقة التي تحظى بها صورة جنود "أيو جيما"؛ لأن ترامب نفسه شخصية شديدة الاستقطاب يتم إلقاء اللوم عليه في التغاضي عن العنف ضد خصومه السياسيين والمساهمة في النقد اللاذع وتأزيم المناخ السياسي".
وعن تأثيرها على مسار الانتخابات، لفتت "تسوكرمان" إلى أن تلك الصورة يمكن أن تساعد ترامب على تنشيط قاعدته ودفع بعض الجمهوريين ممن لم يؤيدوه مسبقًا إلى التصويت لصالحه، وربما حتى بعض المستقلين؛ مما قد يُحدث فرقًا كبيرًا في الولايات المتأرجحة.
بدوره، اعتبر عضو الحزب الجمهوري، ماك شرقاوي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن صورة الرئيس السابق ترامب وهو يرفع يده بالقبضة كعلامة للقوة والإصرار والتضامن، "سوف ترسخ في أذهان الأمريكيين سنوات عديدة قادمة".
وأضاف أنه "يمكن بالتأكيد أن تكون أيقونة في العقل الجمعي الأمريكي لمدى رباطة جأش ترامب، بعد أن كان على بُعد خطوات بسيطة من الموت.. بالفعل ستكون هذه الصورة أيقونة في التاريخ الأمريكي بذات القدر الذي تتمتع به صور أيقونية أخرى؛ خاصة لحدث يتابع ليس فقط في الولايات المتحدة وحدها بل في العالم أجمع".