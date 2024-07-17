قارنوها بصورة "أيو جيما" الشهيرة.. هل أصبحت صورة ترامب بعد محاولة الاغتيال "أيقونة وطنية"؟

ويعتقد سياسيون أمريكيون ومحللون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مشاهد ما بعد نجاة ترامب من محاولة الاغتيال، "تحولت بالفعل إلى صور أيقونية" ستبقى خالدة في التاريخ الأمريكي؛ في حين سيكون لها عامل مهم في مسار الانتخابية الأمريكية؛ بيْد أنها لن ترتقي إلى المقارنة مع صورة معركة "أيو جيما" والتي لها خصوصية كبيرة عند الأمريكيين.