سحب الغبار الأصفر.. عاصفة ترابية جديدة تضرب الإمارات وتحذير من أمطار غزيرة لاحقة

وضربت سلسلة عواصف ترابية شديدة، يعتقد أن التغير المناخي فاقم من حدتها، العراق والكويت والسعودية وإيران خلال الشهور الاولى للعام الجاري، ما تسبب في إغلاق مطارات ومرافيء ومدارس، وأدخل آلاف الأشخاص للمشافي على خلفية مشاكل في التنفس.