تحذير من عقوبة قانونية قاسية.. زواج القاصرين في إنجلترا بات جريمة

ووفقًا لقانون الزواج والشراكة المدنية، الذي يحدد العمر الأدنى للزواج؛ أصبح استغلال الأطفال الضعفاء عبر ترتيب زيجات لهم أو إدخالهم في أي شراكات مدنية، تحت أي ظرف كان، جريمةً.