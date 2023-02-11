إدارة الكوارث: أعداد قتلى الزلزال بتركيا تتخطّى الـ20 ألفًا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، السبت، أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.
وأضافت الإدارة أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفًا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا، وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.
وقالت: إن 1891 هزّة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي.
ويناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل إمكانية السماح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل مسلحة، عبر أكثر من معبر حدودي تركي.
يأتي ذلك فيما أعلنت مفوضية اللاجئين أن عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5 ملايين و300 ألف شخص في سوريا.
وأعلن مجلس الوزراء السوري المناطق المتضررة من الزلزال "مناطق منكوبة"، فيما قرّرت واشنطن رفع قيود مفروضة على سوريا للمساعدة في جهود الإغاثة بعد الزلزال.
وأظهرت تقديرات اقتصادية أولية أن الخسائر التي خلّفها الزلزال لا تقلّ عن 30 إلى 40 مليار دولار.
وتسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة؛ حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودًا.