بسبب خلل في ماكينة الصراف.. شاهد كيف تغيرت حياة رجل بريطاني ولماذا أبلغ الشرطة في النهاية

وبين الساعة 1 و3 صباحًا يتم فصل أجهزة الصراف الآلي عن شبكة البنك في بريطانيا، وهذا ما سمح لـ"سوندرز" بالحصول على أموال غير محدودة عن طريق التحويل بين حسابيه، واستمر في القيام بهذا الأمر في الأيام التالية، وتحول الأمر إلى إدمان بالنسبة له.