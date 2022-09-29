بسبب خلل في ماكينة الصراف.. شاهد كيف تغيرت حياة رجل بريطاني ولماذا أبلغ الشرطة في النهاية

في صدفة غريبة، لا تحدث في العمر سوى مرة واحدة، توجّه عامل المقهى دان سوندرز إلى ماكينة الصراف الآلي واكتشف خللًا فيها، وحاول نقل 200 دولار أسترالي، ولكن الجهاز أعطى له رسالة خطأ مفادها "تم إلغاء المعاملة"، ولكنه حاول سحب الأموال.
وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، ففي وقت لاحق من تلك الليلة كان "سوندرز" يسير إلى المنزل مارًّا على نفس ماكينة الصراف الآلي، وحاول من جديد، وانتهى به الأمر بحصوله على 1300 دولار نقدًا.
وطوال الوقت، كانت ماكينة الصراف الآلي تعطي رسالة "تم إلغاء المعاملة"، ومع ذلك فإن الأموال كانت تخرج دون أن يتم سحب أي أموال من حسابه المصرفي، وفق ما ذكرت "ذا صن".
وبين الساعة 1 و3 صباحًا يتم فصل أجهزة الصراف الآلي عن شبكة البنك في بريطانيا، وهذا ما سمح لـ"سوندرز" بالحصول على أموال غير محدودة عن طريق التحويل بين حسابيه، واستمر في القيام بهذا الأمر في الأيام التالية، وتحول الأمر إلى إدمان بالنسبة له.
وبدأ "دان" في إنفاق هذه الأموال على الإقامة في الفنادق الفاخرة، وتناول الطعام في أفضل المطاعم، وإقامة الحفلات في نهاية كل أسبوع، وأنفق نحو 1.6 مليون دولار أسترالي، وقام بشراء طائرة خاصة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.
لكنه شعر بالذنب في النهاية وقرر الاتصال بالبنك ليخبرهم بما حدث، فأخبروه أن الشرطة ستتواصل معه بهذا الشأن، لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى ظهر في برنامج إخباري يشرح بالتفصيل أسلوب حياته.
ومرت ثلاث سنوات قبل أن يتم القبض على "سوندرز" في 111 تهمة تتعلق بالاحتيال والسرقة، وبعد القبض عليه أمضى عامًا خلف القضبان وعاد للعمل في مرة أخرى مقابل 13.50 دولار في الساعة.