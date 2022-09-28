حول العالم في صورة: ما سر خلو أرفف متاجر البقالة في ولاية فلوريدا من المواد الغذائية؟

واستعد سكان المدينة التي تقع على ساحل فلوريدا للإعصار مبكراً، فأفرغوا أرفف متاجر البقالة، وأغلقوا النوافذ وفروا إلى الملاجئ قبل اقتراب الإعصار العاتي من مدينتهم، في الوقت الذي حثت فيه السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم، والتوجه إلى أماكن مرتفعة، بعد تحذير من أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية.