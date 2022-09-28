حول العالم في صورة: ما سر خلو أرفف متاجر البقالة في ولاية فلوريدا من المواد الغذائية؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" تظهر أرفف أحد محلات البقالة في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية فارغة إلا من بعض الشطائر القليلة، في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لقدوم إعصار "إيان" المحمل بالرياح الشديدة، والأمطار الغزيرة، والعواصف القوية.
واستعد سكان المدينة التي تقع على ساحل فلوريدا للإعصار مبكراً، فأفرغوا أرفف متاجر البقالة، وأغلقوا النوافذ وفروا إلى الملاجئ قبل اقتراب الإعصار العاتي من مدينتهم، في الوقت الذي حثت فيه السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم، والتوجه إلى أماكن مرتفعة، بعد تحذير من أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية.
فيما حطت عواصف الإعصار الرحال في مطار في جنوب فلوريدا، ما تسبب في انقلاب عدد من الطائرات الصغيرة، وتضرر عدد من منشآت المطار وحظائر الطائرات.
ووضع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير "إيان" تحت تصنيف: "إعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة"، وتتراوح سرعة العواصف في ذلك التصنيف من 310 إلى 390 كلم في الساعة، حيث تتسبب الأعاصير من تلك الفئة بدمار كبير، مثل: تدمير المنازل الخرسانية، وتطاير المنازل الخشبية في الهواء، والسيارات، والأشجار لمسافات بعيدة.
وهاجم "إيان" في وقت سابق دولة كوبا متسبباً في خسائر كبيرة مادية وبشرية، حيث لقي اثنان مصرعهما، فيما ترك الإعصار الجزيرة الواقعة في مدخل خليج المكسيك في منطقة الكاريبي دون كهرباء، بعد انقطاع خطوط الكهرباء وانهيارها.