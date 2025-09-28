العاصفة "بوالوي" تجتاح وسط فيتنام بعد أن خلفت 11 قتيلًا في الفلبين

ذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام أن العاصفة الاستوائية «بوالوي» ضربت اليوم مقاطعات وسط البلاد، متسببة في فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق مطارات، وذلك بعد أن أودت بحياة 11 شخصًا في الفلبين.
ووصلت العاصفة إلى اليابسة شمال مدينة فينه بمقاطعة نجي آن، مساء الأحد، مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة، بعدما تعززت بفعل الأجواء البحرية الدافئة وتحركت بسرعة غير معتادة.
وكانت المناطق الوسطى من فيتنام قد شهدت فيضانات مبكرة جراء الموجات الخارجية للعاصفة، حيث سُجّلت فيضانات في مدينة دا نانج الساحلية أمس السبت.
وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، إضافة إلى أمواج عاتية قد يصل ارتفاعها إلى مترين على طول الساحل.