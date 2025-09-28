العاصفة "بوالوي" تجتاح وسط فيتنام بعد أن خلفت 11 قتيلًا في الفلبين

ووصلت العاصفة إلى اليابسة شمال مدينة فينه بمقاطعة نجي آن، مساء الأحد، مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة، بعدما تعززت بفعل الأجواء البحرية الدافئة وتحركت بسرعة غير معتادة.