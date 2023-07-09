بالفيديو.. شاهد ما فعله هذا الرجل وصدم مسؤولي متحف أمريكي
تسبب هذا الفيديو بصدمة لمسؤولي المتحف الوطني الياباني الأمريكي، وسكان مدينة لوس أنجلوس، حين تم اكتشاف رجل مشرد يعيش في قبو تحت الأرض، ملاصق لجدران المتحف.
وحسب صحيفة "الديلي ميل"، فقد كشفت مقاطع التقطتها كاميرات المراقبة يوم 3 يوليو الجاري، رجلاً وهو يفتح بابًا مغلقًا على الرصيف الملاصق لجدار المتحف، ويضع فيه حقيبة قبل أن يهبط داخل قبو تحت الأرض، ويعيد إغلاق الباب من الداخل .
وعلى الفور، قام حراس الأمن بالمتحف، بالاتصال بشرطة لوس انجلوس، من أجل توقيف الرجل، بعد اتهامه بالتعدي على ممتلكات الغير.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المدير المالي للمتحف دوغ فان كيرك: أنه عندما وصل ضباط الشرطة، تم العثور على الرجل داخل القبو ومعه حقيبة وأواني طعام، فأمروه بالصعود وفتشوا شخصه ومتعلقاته، وعثروا على سلاح ناري معه، وبعدها الرجل أصبح عدوانيًا، وقام بضرب أحد ضباط الشرطة، قبل أن يتم السيطرة عليه، ووجهت له تهمة اعتداء على ضابط.
وحسب الصحيفة، فإنه عادةً يتم إغلاق الأقبية تحت الأرض للأمان، حيث تحتوي على أنابيب المياه وصمامات الغاز الطبيعي والأسلاك الكهربائية.
وقال قسم المياه والطاقة في لوس أنجلوس: إن هذا القبو به عداد مياه، ولم يكن مغلقًا بشكل دائم، لأن عمال المرافق يحتاجون إلى الدخول والخروج للصيانة.
على الرغم من أن أي شخص بالقبو ليس بإمكانه الوصول إلى داخل المتحف، إلا أن "فان كيرك" يقول محذرًا: "نحن نأخذ سلامة موظفينا وضيوفنا ومقتنيات المتحف على محمل الجد".
وعقب نشر الفيديو ثار جدل بين مشاهديه، حيث قال بعض سكان لوس أنجلوس الغاضبون: إنهم ضاقوا ذرعًا بهؤلاء المتشردين في شوارع المدينة، يقول أحد المعلقين: "سيطلقون سراحه بين عشية وضحاها وسيعود للعيش في قبو بشارع آخر".
وعلى جانب آخر، يقول أحد المعلقين: "إنه لا يريد مساعدتكم، إنه يريد فقط أن يعيش حياة حرة بدون ضرائب وأن يكون قادرًا على فعل ما يريد"، ويقول آخر: "إنه يحاول البقاء على قيد الحياة ويشعر بالأمان من التعرض للسرقة أو الأذى".
وحسب "الديلي ميل"، تشهد لوس أنجلوس أزمة غير مسبوقة للمشردين في جميع أنحاء المدينة، ويزعم السكان أن سلطات المدينة فشلت في تقديم سكن لأولئك الذين يتنقلون من مكان لآخر في شوارع المدينة.