بالفيديو.. شاهد ما فعله هذا الرجل وصدم مسؤولي متحف أمريكي

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المدير المالي للمتحف دوغ فان كيرك: أنه عندما وصل ضباط الشرطة، تم العثور على الرجل داخل القبو ومعه حقيبة وأواني طعام، فأمروه بالصعود وفتشوا شخصه ومتعلقاته، وعثروا على سلاح ناري معه، وبعدها الرجل أصبح عدوانيًا، وقام بضرب أحد ضباط الشرطة، قبل أن يتم السيطرة عليه، ووجهت له تهمة اعتداء على ضابط.