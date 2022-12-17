نادرًا ما شوهدت.. "نجوم وليدة" في مرحلة التطور يرصدها تلسكوب "جيمس"

وأضاف العالم المشارك في الدراسة جون مورس، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "في الصورة التي تم إصدارها لأول مرة في يوليو، ترى تلميحات عن هذا النشاط، ولكن لا تظهر هذه النفاثات إلا عند الشروع في ذلك الغوص العميق - تشريح البيانات من كل من المرشحات المختلفة وتحليل كل منطقة على حدة.. إنه مثل العثور على كنز مدفون".