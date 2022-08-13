ثغرة أمنية خطيرة في أجهزة الحاسب ببعض طائرات "بوينغ".. وخبراء يتدخلون

وأضاف التقرير وفق سكاي نيوز عربية: أنه "في حالة حدوث تعديل في البيانات، ولم يتم اكتشاف أخطاء التقدير الناتجة عن ذلك أثناء عملية الفحص أو التحقق المطلوبة من قبل الطاقم، يمكن أن تهبط الطائرة على مدرج قصير جدًّا، أو تقلع بسرعات غير صحيحة؛ مما قد يؤدي إلى ارتطام ذيل الطائرة بالأرض أو انحرافها عن المدرج".