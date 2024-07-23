حدث قبل 56 سنة.. آخر مرة انسحب فيها رئيس من الترشح دخلت أمريكا عامًا "سيئ السمعة"

وحسب "سي إن إن"، جاء في الخطاب "الرائع" حينها: "في ظل وجود أبناء أمريكا في الحقول البعيدة (فيتنام)، وفي ظل التحديات التي تواجه مستقبل أمريكا هنا في الوطن (الصراع ضد العنصرية )، وفي ظل آمالنا وآمال العالم في السلام التي تتضاءل كل يوم، لا أعتقد أنه ينبغي لي أن أخصص ساعة أو يومًا من وقتي لأية قضايا حزبية شخصية، أو لأية واجبات أخرى غير الواجبات العظيمة التي يفرضها هذا المنصب (رئاسة بلادكم). وعلى هذا فإنني لن أسعى، ولن أقبل، ترشيح حزبي لفترة أخرى كرئيس لكم".