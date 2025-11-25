توثيق فضائي لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت إثر انفجار بركان "هايلي غوبي" بإثيوبيا

أظهرت صور الأقمار الصناعية انتشارًا واضحًا لغاز ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من انفجار بركان «هايلي غوبي» في شمال شرق إثيوبيا، والذي وقع يوم الأحد 23 نوفمبر 2025م.
التقطت الصورة الأولى بعد الانفجار مباشرة، وتبيّن المناطق التي انتشر فيها الغاز، فيما أظهرت الصورة الثانية بتاريخ الاثنين 24 نوفمبر الانتشار الواسع للغاز الذي غطى أجزاءً كبيرة من اليمن وسلطنة عُمان.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن هذه الحالة تشبه ما حصل سابقًا، حين أدى وصول الغاز إلى المنطقة العربية إلى تغبّر السماء بألوان بنفسجية بعد الغروب، نتيجة تداخل اللون الأزرق للسماء بعد الغروب مع الأحمر الشديد الناجم عن تشتت أشعة الشمس عبر الغازات البركانية.
وأضاف أنّ الصورة تُشير إلى كثافة عمود ثاني أكسيد الكبريت في الجزء السفلي من التروبوسفير (على ارتفاع نحو 2.5 كيلومتر)، وهو ما يُستخدم لدراسة انبعاث الغازات من المصادر البركانية.
ويُعدّ ثاني أكسيد الكبريت أحد الملوثات الستة الرئيسية التي تُنظّمها وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، إلى جانب الأوزون في التروبوسفير، ثاني أكسيد النيتروجين، الرصاص، والجسيمات الدقيقة PM2.5 وPM10.
كما أوضح المهندس عودة أن غاز ثاني أكسيد الكبريت يمكن أن يسبّب تهيّج العيون والأنف والرئتين، وقد تؤدي تركيزاته العالية إلى ضعف مؤقت في التنفس، ويُنتج عادة من احتراق الفحم والنفط والوقود، ويظهر أيضًا في طبقة الستراتوسفير خلال الثورات البركانية.