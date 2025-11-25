توثيق فضائي لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت إثر انفجار بركان "هايلي غوبي" بإثيوبيا

‏كما أوضح المهندس عودة أن غاز ثاني أكسيد الكبريت يمكن أن يسبّب تهيّج العيون والأنف والرئتين، وقد تؤدي تركيزاته العالية إلى ضعف مؤقت في التنفس، ويُنتج عادة من احتراق الفحم والنفط والوقود، ويظهر أيضًا في طبقة الستراتوسفير خلال الثورات البركانية.