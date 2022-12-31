رغم موجة الإصابات الكبيرة بكورونا.. "الرئيس الصيني" دخلنا مرحلة جديدة والنصر قريب

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم السبت: إن بلاده دخلت مرحلة جديدة من مكافحة وباء كورونا.
وأضاف الرئيس الصيني خلال خطاب العام الجديد: "دخلنا مرحلة جديدة من مكافحة الوباء.. والنصر قريب"؛ مشيرًا إلى أن هناك "بارقة أمل أمامنا" وسط موجة إصابات بكوفيد-19.
على جانب آخر -ووفق "رويترز"- أوضح "شي" عند إلقاء خطاب العام الجديد، أن الاقتصاد الصيني ظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتمتع بتطور سليم على مدار العام، وتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام بأكمله 120 تريليون يوان (17.23 تريليون دولار).
وقال: إنه رغم أزمة الغذاء العالمية؛ فقد ضمنت الصين محصولًا وافرًا للعام التاسع عشر على التوالي؛ مما يجعلها في وضع أقوى لضمان الإمدادات الغذائية للشعب الصيني.
وفرضت الحكومة الصينية، رقابة على المحتوى المرتبط بـفيروس كورونا المستجد عبر الإنترنت؛ وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وألغت الصين هذا الشهر الاختبارات الجماعية المتكررة، والحجر الصحي المركزي للأشخاص المصابين وعمليات الإغلاق، وهي السمات المميزة لسياسة تهدف إلى القضاء على جميع حالات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأدى التغيير المفاجئ للتعايش مع الفيروس، إلى موجة إصابات في جميع أنحاء البلاد، وتراجع في النشاط الاقتصادي وقلق دولي؛ حيث فرضت بريطانيا وفرنسا قيودًا على المسافرين من الصين.