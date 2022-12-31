رغم موجة الإصابات الكبيرة بكورونا.. "الرئيس الصيني" دخلنا مرحلة جديدة والنصر قريب

على جانب آخر -ووفق "رويترز"- أوضح "شي" عند إلقاء خطاب العام الجديد، أن الاقتصاد الصيني ظل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتمتع بتطور سليم على مدار العام، وتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام بأكمله 120 تريليون يوان (17.23 تريليون دولار).