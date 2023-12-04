يمثل أمام المحكمة اليوم.. اعتقال سفير أمريكي سابق بتهمة التجسس لمصلحة كوبا

وعمل كدبلوماسي في القسم الأمريكي للمصالح في كوبا خلال فترة توتر العلاقات بين البلدين في عهد فيديل كاسترو، كما شغل منصب الدبلوماسي الأمريكي الأعلى في الأرجنتين بين عامَي 1997 و2000، وبعد ذلك منصب السفير في بوليفيا، وشغل أيضًا مناصب دبلوماسية عدة في المكسيك وإيطاليا وهندوراس والدومينيكان، إلى جانب عمله خبيراً في شؤون أمريكا اللاتينية في مجلس الأمن القومي.