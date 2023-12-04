يمثل أمام المحكمة اليوم.. اعتقال سفير أمريكي سابق بتهمة التجسس لمصلحة كوبا

يمثل اليوم الإثنين أمام محكمة ولاية فلوريدا الأمريكية السفير الأمريكي السابق، مانويل روشا؛ حيث يواجه تهماً تتعلق بالتجسس لمصلحة حكومة كوبا.
وتم اعتقال السفير السابق، مانويل روشا؛ البالغ من العمر 73 عامًا في مدينة ميامي، يوم الجمعة الماضي، وتم اتهامه بالعمل لمصلحة حكومات أجنبية بطرقٍ سرية، حيث تتطلب القوانين الفيدرالية أن يقوم الأشخاص الذين يؤدون أعمالًا سياسية لمصلحة حكومة أجنبية داخل الولايات المتحدة، بالتسجيل في وزارة العدل.
وقضى روشا؛ 25 عاماً في العمل الدبلوماسي، وكانت أعماله تركز بشكل كبير على أمريكا اللاتينية.
وعمل كدبلوماسي في القسم الأمريكي للمصالح في كوبا خلال فترة توتر العلاقات بين البلدين في عهد فيديل كاسترو، كما شغل منصب الدبلوماسي الأمريكي الأعلى في الأرجنتين بين عامَي 1997 و2000، وبعد ذلك منصب السفير في بوليفيا، وشغل أيضًا مناصب دبلوماسية عدة في المكسيك وإيطاليا وهندوراس والدومينيكان، إلى جانب عمله خبيراً في شؤون أمريكا اللاتينية في مجلس الأمن القومي.