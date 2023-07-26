"شعرتُ بضعفه وكان يتمنى الموت".. شاهد ما طلبه مبارك كي يوافق على النزول من الطائرة إلى السجن؟

وقد وافق مبارك على النزول من المروحية، بشرط إحضار أطبائه المتخصصين إلى السجن، وقال لي مبارك: أنا مشترك في التأمين الصحي، في مستشفى الجلاء العسكري، في هذا التوقيت شعرت بضعفه، وأنه لا يملك المال (كان قد صدر قرار بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته)، ولا يملك غير أن يتوجه إلى العلاج على نفقة الدولة.