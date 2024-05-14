في حادث خلّف 84 ضحية.. شاهد لحظة سقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة عاتية
لَقِيَ 14 شخصًا مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 70 آخرين بجروح جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة عاتية في مومباي؛ بحسب ما أعلنته سلطات المدينة الواقعة غربي الهند، والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وقال غوراف تشوهان، المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث: إن اللوحة الإعلانية سقطت جراء الرياح قرب محطة للوقود شرقي المدينة، وقد أدى سقوطها إلى احتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح.
وبثت وسائل الإعلام الهندية لقطاتٍ مروعةً للحادث، كشفت لحظة سقوط اللوحة الضخمة وشبكات من الحديد على المارة في أحد شوارع مومباي.
وكانت السلطات قد أعلنت في البداية عن مصرع 12 شخصًا مصرعهم وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين، قبل أن يرتفع العدد لاحقًا مع اكتشاف المزيد من الضحايا.
وتابع المفتش: "لقد حددنا موقعها (الجثث)؛ لكننا لا نستطيع انتشالها بسبب محطة الوقود هذه، فالوضع يمكن أن يكون خطيرًا".
واللوحة الإعلانية ضخمة؛ إذ يبلغ طولها 70 مترًا وعرضها 50 مترًا؛ وفقًا لمنشور لشرطة مومباي على منصة "إكس".