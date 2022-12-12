الإمارات.. شاهد لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار من فوق جسر

تمكّنت القيادة العامة لشرطة عجمان بدولة الإمارات، من إنقاذ حياة شاب من الجنسية الآسيوية، بعد محاولته الانتحار بالقفز من أعلى جسر في إمارة عجمان.
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوجود شخص يهدد بالانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر الشيخ خليفة، وعلى الفور انتقل أفراد التحريات والمباحث الجنائية ودوريات الشرطة إلى المكان.. وبالحوار معه والتحايل عليه، تَمكنوا من ضبطه والسيطرة عليه في الوقت المناسب، والحيلولة دون إلقاء نفسه من الجسر.
وأضاف مدير عام العمليات الشرطية، أنه تم نقل الشاب إلى مركز شرطة الحميدية.. وبالتحقيق معه تَبين أنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، وعليه مطالبات مالية وتعميم في إمارة دبي بسبب شيك بدون رصيد، كما تَبين أنه شخص طبيعي ولا يعاني من أية أمراض، وتم إرشاده وتقديم النصيحة له وتحويله إلى الشرطة المجتمعية؛ للمساعدة في تسوية أوضاعه المالية ليعود لحياة آمنة مستقرة.