الإمارات.. شاهد لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار من فوق جسر

وأضاف مدير عام العمليات الشرطية، أنه تم نقل الشاب إلى مركز شرطة الحميدية.. وبالتحقيق معه تَبين أنه كان يمر بضائقة مالية شديدة، وعليه مطالبات مالية وتعميم في إمارة دبي بسبب شيك بدون رصيد، كما تَبين أنه شخص طبيعي ولا يعاني من أية أمراض، وتم إرشاده وتقديم النصيحة له وتحويله إلى الشرطة المجتمعية؛ للمساعدة في تسوية أوضاعه المالية ليعود لحياة آمنة مستقرة.