أكبر قاتل معدٍ في العالم يموت 1.5 مليون شخص بسبب المرض كل عام

قال خبير كبير في وكالة AFP، إن السُّل (TB) أصبح مرة أخرى بعد الجهود العالمية الضخمة ضد فيروس كورونا الجديد، أكبر عدوى قاتلة في العالم، وأعرب عن أسفه لعدم التركيز على استئصال المرض.
وأشاد ميل سبيغلمان؛ رئيس تحالف السُّل غير الربحي، بالتقدم السريع والرائع لكبح جماح جائحة "كوفيد-19"، من خلال مجموعة واسعة من اللقاحات والاختبارات والعلاجات الآمنة والفعالة التي تم تطويرها في غضون عامين.
وقال في مقابلة أجريت معه أخيراً: "لكن التجاور مع مرض السُّل صارخ جداً".
لقد كان السُّل أكبر قاتل معدٍ في العالم قبل ظهور "كوفيد-19"، حيث يموت 1.5 مليون شخص بسبب المرض كل عام.
وقال سبيغلمان إن مرض السُّل، مع الانخفاض المستمر في الوفيات الناجمة عن فيروس "كوفيد-19" على مستوى العالم، "استعاد التميُّز المشكوك فيه".
ويشير تحالف السُّل، وهو منظمة غير ربحية تعمل على تطوير وتقديم أدوية سريعة المفعول وبأسعارٍ معقولة ضد المرض، لا سيما في البلدان الفقيرة، إلى أن السُّل، بناءً على معدل الوفيات السنوي، يقتل 4109 أشخاص يومياً.