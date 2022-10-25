أكبر قاتل معدٍ في العالم يموت 1.5 مليون شخص بسبب المرض كل عام

ويشير تحالف السُّل، وهو منظمة غير ربحية تعمل على تطوير وتقديم أدوية سريعة المفعول وبأسعارٍ معقولة ضد المرض، لا سيما في البلدان الفقيرة، إلى أن السُّل، بناءً على معدل الوفيات السنوي، يقتل 4109 أشخاص يومياً.