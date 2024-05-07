بعد الدعم الكاسح لفلسطين.. مسؤولون أمريكيون: حرب غزة سبب حظر محتمل لـ"تيك توك" في الولايات المتحدة

وفي الأيام الأخيرة، ربط اثنان على الأقل من المشرعين الجمهوريين البارزين، الحظرَ المحتمل، بمخاوفهم من أن المحتوى الموجود على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يحظى بشعبية كبيرة، متعاطف للغاية مع الفلسطينيين تحت الحصار في غزة؛ وفق صحيفة "رولينغ ستون".