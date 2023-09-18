شعَرَتْ بآلام اعتيادية في البطن.. المفاجأة كانت إصابتها بمرض خطير

وقالت "كلوي": "عندما اتصل سألني إذا كان هناك أي شخص معي، أتذكر أنني كنت مستلقية على السرير، أخبرني أن لديّ ثلاثة أكياس كبيرة على المبيض، وغالبًا سرطانية، لقد بدأت بالبكاء على الفور".