بالفيديو.. طوابير وازدحام وإغماءات للحصول على توقيع كاتب سعودي في المغرب

أما بلال بالحسين فقد كتب أيضًا على موقع "فيسبوك" قائلًا: "ما حدث في معرض الكتاب من وجهة نظري أمر صحي وصحي جدًّا وإيجابي؛ أن يتدافع الشباب والمراهقون لحضور توقيع كاتب ما.. بهذا الحماس وهذا الشغف له ثلاث قراءات؛ من بينها أن هذا الكاتب نجح في استثمار وسائط التواصل للتسويق لصورته.. وأن فعل القراءة ما زال قائمًا لدى فئات الشباب.. وأنه لا وصاية على فعل القراءة".