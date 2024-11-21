مع صواريخ الغرب وغضب بوتين.. شاهد كيف تبني روسيا ملاجئ نووية متنقلة

ويبدو أن هذه التهديدات النووية ليست جديدة على السياسة الروسية؛ لكن هذه المرة جاءت في توقيت خاص؛ حيث تصاعدت المخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة النووية في النزاع.