بعد صورة "الوحش".. الهنغارية "هاموري" تعلق على خسارتها من إيمان خليف

يذكر أن إيمان خليف، ستواجه في الدور قبل النهائي الملاكمة التايلاندية جانجيم سوانافينج، الثلاثاء المقبل، حتى إذا خسرت في هذا النزال فإنها ستحصل مباشرة على ميدالية برونزية، وفقًا للوائح منافسات الملاكمة، على عكس ألعاب أخرى تحتاج إلى مواجهة لتحديد ثالث الترتيب.