خبر سار لعشاقها.. دراسة: عنصر في اللحوم الحمراء ينشط المناعة ضد أحد أخطر الأمراض

ووجد الفريق البحثي أن (TVA) يحفز النشاط المناعي المضاد للورم في خلايا سرطان الجلد في الفئران، كما أن الفئران المصابة بهذا النوع من سرطان الجلد أو بسرطان القولون، قد انخفض نمو الورم لديها بشكل ملحوظ، بعد أن تناولت نظامًا غذائيًّا غنيًّا بـ(TVA)، مقارنة بتلك التي لم تفعل ذلك.