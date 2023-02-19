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هل هي مهمة شرطي المرور؟ شاهد ماذا سحب من تحت سيارة بالفلبين
رغم أنها ليست من مهامهم الأساسية، لكن شرطة المرور تتحرك للمساعدة في أي موقف يحدث بالشارع، كما حدث مع قائد سيارة في الفلبين، والذي كان يصارع لسحب حية ضخمة من تحت مركبته.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد: إن الواقعة حدثت يوم 7 فبراير الماضي، في موقف سيارات بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حين فوجئ شرطي المرور برجل يكافح من أجل إخراج حية اختبأت تحت سيارته.
وتُظهر اللقطات المروعة كيف حاول المارة مساعدة السائق وسحب الحية التي تشبثت بأحد إطارات السيارة، وهنا تدخل شرطيان، ودخل أحدهما في صراع مع الحية، حتى تمكن في النهاية من إخراجها، بينما وضعها زميله في كيس.
وحسب الصحيفة، فقد تم إبعاد الحية إلى غابة في ضواحي مانيلا.
وعلق صاحب السيارة قائلًا: "لقد كنت محظوظًا لأن الناس رأوها وأبلغوني، وإلا كنت سآخذها معي إلى المنزل وهي مختبئة في سيارتي".