هل هي مهمة شرطي المرور؟ شاهد ماذا سحب من تحت سيارة بالفلبين

رغم أنها ليست من مهامهم الأساسية، لكن شرطة المرور تتحرك للمساعدة في أي موقف يحدث بالشارع، كما حدث مع قائد سيارة في الفلبين، والذي كان يصارع لسحب حية ضخمة من تحت مركبته.