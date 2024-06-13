حوادث الكراهية ضد المسلمين في كندا ترتفع بنسبة خطيرة بلغت 1300%

قال نواب كنديون في لجنة تحقق في الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية: إن الحوادث ضد المسلمين في كندا زادت حدتها بنسبة 1300% منذ أحداث غزة في أكتوبر الماضي.
ووفقًا لتقرير المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) فإن الكراهية ضد المسلمين في كندا في تزايد غير مسبوق في جميع أنحاء البلاد خلال السنة الأخيرة، وأن نسبة حوادث القتل وكذلك الاعتداءات على المساجد والمراكز الإسلامية في آخر سبع سنوات، هي أعلى من أي دولة في مجموعة السبع التي تضم أمريكا وكندا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
كما سلّط التقريرُ الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز محتوى الكراهية ضد المسلمين في كندا؛ مما يترجمها إلى كراهية فعلية على أرض الواقع، مع اقتراح ضرورة إنشاء خط بلاغات خاص بجرائم الكراهية على مستوى البلاد.