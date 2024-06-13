حوادث الكراهية ضد المسلمين في كندا ترتفع بنسبة خطيرة بلغت 1300%

ووفقًا لتقرير المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) فإن الكراهية ضد المسلمين في كندا في تزايد غير مسبوق في جميع أنحاء البلاد خلال السنة الأخيرة، وأن نسبة حوادث القتل وكذلك الاعتداءات على المساجد والمراكز الإسلامية في آخر سبع سنوات، هي أعلى من أي دولة في مجموعة السبع التي تضم أمريكا وكندا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.