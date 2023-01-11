البيت الأبيض يعلن: عدم وجود أدلّة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة"

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في تغريدة: "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفيدرالية، لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفيدرالية تحديثًا للمعلومات بشكل منتظم".