البيت الأبيض يعلن: عدم وجود أدلّة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة"

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عدم وجود أدلّة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" فيما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة، الأربعاء، مؤكدًا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.
وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في تغريدة: "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفيدرالية، لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفيدرالية تحديثًا للمعلومات بشكل منتظم".
وأدى عطل فني في برامج الكمبيوتر التي تستخدمها إدارة الطيران الفيدرالية "هيئة الطيران المدني الأمريكي" إلى توقيف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، وتأجيل آلاف الرحلات الداخلية.