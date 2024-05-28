بعد 70 عامًا بالوظيفة وموسوعة غينيس.. وفاة مضيفة طيران "الأطول خدمة" في العالم

وبدأت "ناش" -التي جرى الإعلان عن وفاتها في 17 مايو- مسيرتها المهنية من خلال رحلة يومية للخطوط الجوية الشرقية، بين واشنطن العاصمة وبوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، حتى تتمكن من العودة إلى منزلها كل ليلة لرعاية ابنها، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.