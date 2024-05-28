بعد 70 عامًا بالوظيفة وموسوعة غينيس.. وفاة مضيفة طيران "الأطول خدمة" في العالم

نعَتْ الخطوط الجوية الأمريكية، "بيتي ناش" المضيفة الجوية الأطول خدمة في العالم، التي توفيت عن عمر يناهز 88 عامًا.
وحسب موقع "الحرة"، قالت "أمريكان إيرلاينز"، في منشور على موقع (إكس) أمس الاثنين: ننعي "بيتي" التي أمضت ما يقرب من 7 عقود في خدمة عملائنا.
وبدأت "ناش" -التي جرى الإعلان عن وفاتها في 17 مايو- مسيرتها المهنية من خلال رحلة يومية للخطوط الجوية الشرقية، بين واشنطن العاصمة وبوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، حتى تتمكن من العودة إلى منزلها كل ليلة لرعاية ابنها، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفي عام 2022 دخلت "ناش" موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مضيفة طيران خدمة في العالم؛ إذ بدأت رحلتها العملية في عام 1957.
وجرى الإعلان عن وفاة "ناش" في دار لرعاية المسنين، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي مؤخرًا؛ وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وقالت رابطة المضيفات المحترفات، (APFA) وهي النقابة التي تمثل مضيفات الخطوط الجوية الأمريكية، في بيان: إن ناش "أثّرت على الكثيرين بتفانيها في العمل".