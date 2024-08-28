طاجيكستان.. اعتقال 141 شخصًا متورطين في ممارسة الشعوذة والسحر

كما ضاعفت السلطات مبلغ الغرامة المفروضة على ممارسة هذا النوع من الأعمال "السحرية"، ليصل إلى 7.2 ألف سوموني (نحو 675 دولارًا) مع احتمال تعرض المذنب للاعتقال الإداري لمدة 15 يومًا.