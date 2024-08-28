طاجيكستان.. اعتقال 141 شخصًا متورطين في ممارسة الشعوذة والسحر

احتجزت طاجيكستان مئات العرافين والسحرة والمشعوذين، في إطار حملة صارمة لمكافحة الاحتيال المتعلق بممارسة السحر.
وأفاد فرع العاصمة دوشنبه بوزارة الداخلية، بأنه منذ بداية العام الجاري، احتجزت الشرطة 141 شخصًا متورطين في ممارسة العرافة الشعوذة والعلاج بالسحر، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.
كما ضاعفت السلطات مبلغ الغرامة المفروضة على ممارسة هذا النوع من الأعمال "السحرية"، ليصل إلى 7.2 ألف سوموني (نحو 675 دولارًا) مع احتمال تعرض المذنب للاعتقال الإداري لمدة 15 يومًا.
وفي حال تكرار الجنحة خلال عام بعد تطبيق عقوبة إدارية، يتعين رفع دعوى جنائية بحق مرتكبها وتغريمه مبلغًا ضخمًا يصل قدره إلى 144 ألف سوموني (13.5 ألف دولار).
في وقت سابق هذا العام، أعلنت سلطات طاجيكستان عن خطط لإخضاع "السحرة والعرافين والمعالجين بالسحر وصانعي التمائم" للعمل القسري لمدة تصل إلى 6 أشهر.
كما أشارت السلطات إلى أن المواطنين الذين يلجأون إلى خدمات السحرة والعرافين والمعالجين بالسحر والمشعوذين مقابل دفع الأموال، سيتم استدعاؤهم إلى أقسام الشرطة لإدراج أسمائهم في قاعدة بيانات وزارة الداخلية.
يُذكر أن طاجيكستان ليست استثناء بين دول منطقة آسيا الوسطى التي تشهد معظمها تشديدًا في إجراءات الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع هذه الممارسات.