حول العالم في صورة: تركوا العزاء وانبطحوا.. إسرائيليون يختبئون فور سماع صفارات الإنذار

في المقابل، قصف "حزب الله" حيفا ومزارع شبعا المحتلة والجليل الأعلى بعشرات الصواريخ، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخًا من لبنان باتجاه الشمال، كما أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إطلاق 70 صاروخًا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في رشقة صاروخية.