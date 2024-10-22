حول العالم في صورة: تركوا العزاء وانبطحوا.. إسرائيليون يختبئون فور سماع صفارات الإنذار

في هذه الصورة التي نشرتها "أسوشيتد برس"، نشاهد عددًا من الإسرائيليين وَجِلِين ومنبطحين خلال اختبائهم خلف السياج، تاركين عزاء أحد قتلى التوترات مع لبنان؛ وذلك فور سماعهم صفارات الإنذار.
وقد دخل التصعيد المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله" شهره الثاني؛ حيث استهدفت غارات إسرائيلية مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل 11 لبنانيًّا وإصابة آخرين، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على ضاحية بيروت الجنوبية.
في المقابل، قصف "حزب الله" حيفا ومزارع شبعا المحتلة والجليل الأعلى بعشرات الصواريخ، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخًا من لبنان باتجاه الشمال، كما أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إطلاق 70 صاروخًا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في رشقة صاروخية.
كما استهدف الحزب اللبناني بـ"صواريخ نوعية" قاعدةً تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 300 هدف لـ"حزب الله" في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، أن تل أبيب سلّمت واشنطن وثيقة تحمل شروطًا لإنهاء الحرب في لبنان، ومن بينها السماح لجيشها بحرّية العمل العسكري للتأكد من عدم إعادة تسليح "حزب الله" وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في المناطق الجنوبية اللبنانية قرب الحدود، كما تطالب إسرائيل بحرّية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.