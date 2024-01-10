فيديو يكشف "المستور" داخل النفق السري في كنيس يهودي بمدينة بروكلين الأمريكية

وقال الحاخام موتي سيليغسون، المتحدث باسم حاباد، في بيان: "منذ بعض الوقت قامت مجموعة من الطلاب المتطرفين باختراق بضعة جدران في العقارات المجاورة للكنيس في 784-788 إيسترن باركواي؛ لمنحهم إمكانية الوصول غير المصرح به". وأضاف: "في وقت سابق من اليوم تم إحضار شاحنة أسمنت لإصلاح تلك الجدران. وقد توقفت هذه الجهود من قِبل المتطرفين الذين اقتحموا الجدار المؤدي إلى الكنيس، وخربوا الحرم، في محاولة لوصولهم إلى النفق غير المصرح به".