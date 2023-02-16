"خلّ بنت الناس بحالها".. الداخلية الكويتية تعلق على "لوحة الطريق" وتتوعد المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، أنها ستعاقب الذين قاموا بنشر صورة مزيفة للوحة على طريق عام، مخصصة لتنبيه السائقين.
وقالت الوزارة في منشور على "تويتر": "غير صحيح إطلاقًا ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي على لوحة الرسائل المتغيرة بأحد الطرق".
وأضافت: "ستتخذ وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة تجاه من قام بالنشر".
وقام مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة للوحة كتب عليها "شوف جدامك (أمامك) وخل (اترك) بنت الناس بحالها"، وهو ما كذّبته الوزارة، وقالت إنه "غير صحيح".
وهذا النوع من اللوحات في العادة يكون مخصصًا لتنبيه السائقين عن أحوال الطرقات أو في حالات الطوارئ، ولتحذيرهم من ارتكاب مخالفات.
ونشرت الوزارة صورة لوحة أخرى كُتِب عليها: "انتبه، الهاتف ممنوع أثناء القيادة"، ونصّ إضافي باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى علامات تتعلق بالسرعة وحزام الأمان.