يبلغ ارتفاعه "120" قدمًا.. انهيار معبد متنقّل في الهند دون إصابات "فيديو"

ويعدّ معرضُ "Huskur Madduramma" مهرجانًا سنويًّا شهيرًا للعربات؛ حيث تعدّ هذه العربات هي عامل الجذب الرئيسي. وحتى عقد من الزمن كانت هناك أكثر من مائة عربة تزين المهرجان الشعبي، لكن العدد انخفض بشكل كبير إلى حوالي 15 عربة فقط في السنوات الأخيرة.