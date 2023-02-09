تطور مقلق في العقد الأخير.. سيناريوهات محتملة لزلازل أكثر حدة بالمنطقة العربية

وشدد التاج على أن الزلزال لا يقتل، لكن يؤثر على البنايات، وهي التي تؤدي إلى الوفيات بعد سقوطها، وبالتالي الحل الأمثل هو أن يهتم المسؤولون ببناء بنايات مقاومة للزلازل.